Агент бразильського легіонера "Шахтаря" образливо висловився про Тайсона

Агент бразильського легіонера "Шахтаря" Тете Пабло Буено жорстко висловився про одноклубника свого клієнта Тайсона.

Нагадаємо, що екскапітан донецького клубу висловив невпевненість в тому, що Тете зможе стати новим Дугласом Костою, який раніше виступав за "Шахтар", а зараз захищає кольори "Ювентуса". Тайсон також розкритикував свого співвітчизника за скандал із керівництвом "Греміо", в результаті якого молодий бразилець перейшов у склад "гірників" взимку 2019 року.

"Слова Тайсона мене не дивують. Це звичайна заздрість. В Україні всі тільки й роблять, що говорять про Тете. Коли Тайсон закінчить кар'єру, то зможе працювати на іподромі, оскільки він тільки й вміє, що бігати", – сказав Буено в інтерв'ю виданню Zonamista.net.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА включив Тете та ще двох гравців української Прем'єр-ліги до списку головних талантів європейського футболу.