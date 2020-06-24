Агент бразильського легіонера "Шахтаря" образливо висловився про Тайсона
Агент Тете образив одноклубника свого клієнта Тайсона
Агент бразильського легіонера "Шахтаря" Тете Пабло Буено жорстко висловився про одноклубника свого клієнта Тайсона.
Нагадаємо, що екскапітан донецького клубу висловив невпевненість в тому, що Тете зможе стати новим Дугласом Костою, який раніше виступав за "Шахтар", а зараз захищає кольори "Ювентуса". Тайсон також розкритикував свого співвітчизника за скандал із керівництвом "Греміо", в результаті якого молодий бразилець перейшов у склад "гірників" взимку 2019 року.
"Слова Тайсона мене не дивують. Це звичайна заздрість. В Україні всі тільки й роблять, що говорять про Тете. Коли Тайсон закінчить кар'єру, то зможе працювати на іподромі, оскільки він тільки й вміє, що бігати", – сказав Буено в інтерв'ю виданню Zonamista.net.
Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА включив Тете та ще двох гравців української Прем'єр-ліги до списку головних талантів європейського футболу.