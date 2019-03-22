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"А яка різниця?" Лідер "Шахтаря" категорично висловився про збірну України

2.1тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко заявив, що не звертає уваги на календар відбіркового турніру до чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

За словами одного з лідерів "жовто-синіх", стартовий поєдинок проти Португалії нічим не відрізняється від інших ігор.

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Тарас Степаненко (крайній зліва)

Тарас Степаненко (крайній зліва)

ФФУ

"А яка різниця? У будь-якому випадку довелося б грати тут. Починаємо з класною командою на хорошому полі – не думаю, що це якась проблема. Яка різниця, починати з Люксембургом, сербами або португальцями? У будь-якому випадку всі грають і вдома, і на виїзді", – сказав Степаненко каналу "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко не включив до остаточної заявки на гру з Португалією захисника київського "Динамо".

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Теми
Україна - ПортугаліяЄвро-2020
Особа
Тарас Степаненко
Теги
збірна України з футболуФК Шахтар
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