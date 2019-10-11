9 голів від Бельгії і камбек нідерландців: результати відбору Євро-2020 10 жовтня

У четвер, 10 жовтня, відбулися матчі 7-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020. Були зіграні 10 поєдинків у групах C, E, G і I.

Збірна Бельгії стала першим учасником фінальної частини Євро-2020 після того, як у неймовірному стилі розбила Сан-Марино — 9:0 — у складі "Червоних Дияволів" дублем відзначився Ромен Лукаку, а ще семеро футболістів забили по одному м'ячу.

Бельгія — Сан-Марино — 9:0

А ось збірна Нідерландів, навпаки, здобула важку перемогу в Роттердамі у матчі з Північною Ірландією. Гості відкрили рахунок, до того ж зробили це тільки на 75-й хвилині. Господарі майже одразу зрівняли, однак перемога прийшла тільки у компенсований час: нідерландці відзначилися на 90+1 і 90+4-хвилинах і виграли — 3:1 (дубль Депая).

У турнірній таблиці групи C Нідерланди, Німеччина і Північна Ірландія посідають перші три місця, набравши по 12 очок, водночас північноірландці зіграли на матч більше.

Усі результати 10 жовтня

Група С

Нідерланди — Північна Ірландія — 3:1

Білорусь — Естонія — 0:0

Група E

Словаччина — Уельс — 1:1

Хорватія — Угорщина — 3:0

Група G

Латвія — Польща — 0:3

Північна Македонія — Словенія — 2:1

Австрія — Ізраїль — 3:1

Група I

Росія — Шотландія — 4:0

Бельгія — Сан-Марино — 9:0

Казахстан — Кіпр — 1:2

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня у Харкові збірна України проведе матч кваліфікації Євро-2020 проти збірної Литви, який може стати ключовим у боротьбі за путівку до фінальної частини ЧЄ.

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