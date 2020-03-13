8 вилучень: матч південноамериканської ЛЧ завершився грандіозним побоїщем

У кінцівці матчу другого туру групового етапу Кубка Лібертадорес між бразильськими "Греміо" й "Інтернасьоналем" трапилася масова бійка, за підсумками якої суддя видалив вісім гравців.

У Telegram-каналі інформагентства Football.ua з'явилося відео побоїща, в якому взяли участь як основні, так і запасні футболісти команд. Пристрасті між гравцями довго не вщухали, тому для врегулювання конфлікту довелося втрутитися поліції, яка підійшла до краю поля і уважно спостерігала за розвитком ситуації.

"Греміо" - "Інтернасьональ"

Відзначимо, що протистояння між "Греміо" й "Інтернасьоналем" є надзвичайно важливим для обох команд, адже вони представляють одне місто – Порту-Алегрі. На цей раз матч не подарував уболівальникам забитих голів, закінчившись нульовою нічиєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський футболіст місцевої команди "Аваї" вдарив лежачого фаната суперників ногою по голові.

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