730 000 грн в місяць: опубліковані зарплати чиновників в ФФУ

Глава комітету національних збірних Мирон Маркевич отримує в місяць 729 905 грн. Зарплата решти еліти ФФУ вимірюється шестизначними цифрами.

Список чиновників Української асоціації футболу (колишня ФФУ) з їх зарплатами опублікував у себе в Facebook журналіст Костянтин Андріюк.

"Я все не міг зрозуміти, чому наша УАФ забила на хворого арбітра Сергія Беккера, кинула його напризволяще. На півроку, без будь-якої фінансової допомоги. А все виявилося дуже просто. Все гроші цієї контори йдуть на зарплати важливим і потрібним людям. Наприклад, зарплата керівника Беккера Лучано Лучі за березень 2019 року склала 508 985 гривень. Але що це я все про Лучі та про Лучі. Отримайте маленький список. Нагадую, це зарплата за місяць", - написав Андріюк.

Мирон Маркевич (Глава комітету національних збірних) – 729 905 грн;

Вадим Костюченко (1-й віце-президент) – 474 027 грн;

Юрій Запісоцький (генеральний секретар) – 350 533 грн;

Олег Протасов (1-й віце-президент) – 250 719 грн;

Ігор Бєланов (співголова Комітету професіонального футболу УАФ) – 157 595 грн;

Алан Плієв (давній друг президента УАФ) – 120 264 гривні;

Валентин Латіпов (радник президента УАФ) – 99 644 грн.

Журналіст уточнив, що абсолютно спокійний за всі цифри і у нього на руках є всі докази.

"З IД кодами і іншими реквізитами. Якщо раптом потрібно буде довести, що це не взято зі стелі – я готовий", – зазначив Андріюк.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс не має наміру повертатися в організацію.

Про це заявив молодший брат функціонера, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. При цьому він жорстко звернувся до нинішніх керівників асоціації.

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