6-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

У розіграші української футбольної Прем'єр-ліги 24-26 серпня будуть зіграні матчі 6-го туру. Центральним стане принципове протистояння в Одесі, де четверта команда чемпіонату "Чорноморець" прийме київське "Динамо".
Варто зазначити, що на матчах туру на честь Дня Незалежності України проведуть патріотичну акцію "Україна зараз".
Традиційно вболівальники зможуть побачити поєдинки першості в ефірі каналів "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK та УНІАН. Вашій увазі пропонується повний розклад ігрового дня.
Прем'єр Ліга. 6-й тур
24 серпня (п'ятниця)
19.00. "Олімпік" - "Шахтар", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" ім. Лобановського
Головний арбітр: Дмитро Кутаков
25 серпня (субота)
17:00. "Олександрія" - "Ворскла", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
19:30. "Чорноморець" - "Динамо", "Футбол 2"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Анатолій Абдула
26 серпня (неділя)
19:30. "Маріуполь" - "Львів", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон ім. Бойка
Головний арбітр: Денис Шурман
19:30. "Карпати" - "Арсенал-Київ", ZIK
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Володимир Копієвський
19:30. "Зоря" - "Десна", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Євген Арановський
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів поступилося на виїзді амстердамському "Аяксу".
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