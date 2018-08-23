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6-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

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У розіграші української футбольної Прем'єр-ліги 24-26 серпня будуть зіграні матчі 6-го туру. Центральним стане принципове протистояння в Одесі, де четверта команда чемпіонату "Чорноморець" прийме київське "Динамо".

Варто зазначити, що на матчах туру на честь Дня Незалежності України проведуть патріотичну акцію "Україна зараз".

Традиційно вболівальники зможуть побачити поєдинки першості в ефірі каналів "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK та УНІАН. Вашій увазі пропонується повний розклад ігрового дня.

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Прем'єр Ліга. 6-й тур

24 серпня (п'ятниця)

19.00. "Олімпік" - "Шахтар", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" ім. Лобановського
Головний арбітр: Дмитро Кутаков

25 серпня (субота)

17:00. "Олександрія" - "Ворскла", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Максим Козиряцький

19:30. "Чорноморець" - "Динамо", "Футбол 2"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Анатолій Абдула

26 серпня (неділя)

19:30. "Маріуполь" - "Львів", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон ім. Бойка
Головний арбітр: Денис Шурман

19:30. "Карпати" - "Арсенал-Київ", ZIK
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Володимир Копієвський

19:30. "Зоря" - "Десна", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Євген Арановський

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів поступилося на виїзді амстердамському "Аяксу".

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
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