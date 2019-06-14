"5:5, 6:6..." Тренер українців висловився про фінал ЧС із футболу U-20

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу Олександр Петраков назвав майбутній фінал чемпіонату світу з Південною Кореєю найважливішим матчем у своєму житті.

При цьому наставник "жовто-синіх" висловив упевненість у тому, що гра не буде відкритою.

Олександр Петраков

"Те, що це буде найважливіший матч у моєму житті, я можу сказати однозначно! Думаю, для моїх футболістів це також найважливіший матч у житті. А як він складеться? Не думаю, що це буде відкрита гра. Я думаю, буде дисциплінована гра двох тактично підготовлених команд. Повторюся ще раз. І Південна Корея, і Україна заслужено вийшли у фінал. Рахунок 5:5, 6:6 навряд чи буде", – цитує Петракова "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст італійського "Ювентуса" Збігнєв Бонек висловив захоплення збірною України U-20 на чемпіонаті світу.

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