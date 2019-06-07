5:0! Україна здобула фантастичну перемогу у відборі Євро-2020

Збірна України з футболу в матчі 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла команду Сербії. Зустріч на "Арені Львів" завершилась із рахунком 5:0.

Із перших секунд Україна заволоділа ініціативою. Циганков і Яремчук намагалися загострити ситуацію, але до реальної небезпеки справи не дійшли. Серби відповіли серйозними випадами, де Александар Прійовіч міг серйозно засмутити переповнені трибуни у Львові.

Сербська команда намагалася грати дуже просто, середнім та довгим пасом вишукувати своїх латералiв. Костич і Гачіновіч розміщувалися дуже високо і саме їх намагалися використати захисники.

Україна - Сербія ФФУ

Було видно, що українці готові до такого розвитку подій і така модель гри не стала для них несподіванкою. Як тільки м'яч з'являвся у суперника, ми організовано захищалися.

Україна демонструвала якісний комбінаційний футбол. М'яч практично не затримувався в центральному колі. То одна, то інша команда швидко переходили від оборони в атаку.

І якщо перший такий наш випад завершився потужним, але холостим ударом Коноплянки, який насилу відбив Дмитрович, то дві наступні атаки стали справжнім бенефісом Віктора Циганкова.

З інтервалом у дві хвилини лідер "Динамо" просто поховав суперника. На 26-й хвилині Караваєв пройшов по правому флангу і відпасував у центр штрафного на Віктора, а той точним ударом у дотик пробив у кут воріт — 1:0.

А на 28-й хвилині Роман Яремчук нав'язав боротьбу опоненту, м'яч відскочив до Віктора і той шедеврально пробив метрів із 22, закрутивши м'яч у дев'ятку — 2:0.

"Синьо-жовті" продовжували тиснути, не зменшуючи обертів. Серби явно перебували в нокдауні і футболісти України намагалися цим скористатися.

Другий тайм почався просто фантастично. Футболісти з України вийшли з колосальним настроєм на гру і вже на 46-й хвилині зробили рахунок 3:0.

Руслан Малиновський ідеально використовував розрив між лініями гостей. Коноплянка вкотре взяв гру на себе, з лівого флангу змістився в центр і точно пробив у дальній кут — 3:0.

Збірна України продовжувала показувати шикарну гру і на 59-й хвилині довела рахунок до непристойного. Караваєв отримав м'яч на правому фланзі, вбіг до штрафного і зробив поперечну передачу на центр, де Яремчук замкнув точним ударом — 4:0.

Сербські футболісти перебудувалися на 4-4-2, але це їм допомогло слабо. Коноплянка на 74-й забив п'ятий гол. Євген знову "потягнув ковдру" атаки на себе і знову це принесло успіх. Євген пройшов по флангу, увірвався в штрафну і на виконання пробив у дальній кут.

Ця перемога дозволила Україні набрати 7 очок в трьох іграх і очолити групу B. Свій наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть 10 червня на "Арені Львів" проти команди Люксембургу. Початок о 21:45.

Україна – Сербія 5:0 (2:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 26 Циганков, 2:0 – 28 Циганков, 3:0 – 46 Коноплянка, 4:0 – 59 Яремчук, 5:0 – 75 Коноплянка.

Україна – Пятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Малиновський, Степаненко (Шепелєв, 72), Циганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зінченко, Яремчук (Кравець, 67).

Сербія – Дмитрович, Міленкович, Коларов, Спайіч, Гачіновіч Костич, Тадич, Максимович, Ляйіч (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прійовіч (Мітровіч, 53).

Попередження: Міленкович (22), Спайіч (32).

Нагадаємо, що в перших двох турах "синьо-жовті" набрали 4 очки в перших двох турах. 22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) у матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

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