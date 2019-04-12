24-й тур Прем'єр-ліги: де дивитися онлайн

У футбольній Прем'єр-лізі України 13-14 квітня будуть зіграні матчі 24-го туру. Другий ігровий день другого етапу першості подарує протистояння "Шахтаря" та "Зорі", а також виїзд київського "Динамо" до Маріуполя.

Традиційно ігри чемпіонату покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 24-й тур

13 квітня (субота)

14:00. "Маріуполь" – "Динамо", "Футбол 2"

Маріуполь, стадіон "Маріуполя" імені Бойка

Головний арбітр: Юрій Можаровський

17:00. "Шахтаря" – "Зоря", "Футбол 2"

Харків, стадіон "Металіст"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

19:30. "Львів" – "Олександрія", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Олександр Дердо

14 квітня (неділя)

14:00. "Десна" – "Карпати", "Футбол 1"

Чернігів, стадіон імені Гагаріна

Головний арбітр: Катерина Монзуль

17:00. "Арсенал-Київ" – "Ворскла", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського

Головний арбітр: Віктор Копієвський

19:30. "Чорноморець" – "Олімпік", "Футбол 1"

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Євген Арановський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу України жорстоко покарала футболіста "Динамо" за матч із "Шахтарем".

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