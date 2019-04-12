24-й тур Прем'єр-ліги: де дивитися онлайн

У футбольній Прем'єр-лізі України 13-14 квітня будуть зіграні матчі 24-го туру. Другий ігровий день другого етапу першості подарує протистояння "Шахтаря" та "Зорі", а також виїзд київського "Динамо" до Маріуполя.
Традиційно ігри чемпіонату покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі розклад туру.
Прем'єр-ліга України. 24-й тур
13 квітня (субота)
14:00. "Маріуполь" – "Динамо", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон "Маріуполя" імені Бойка
Головний арбітр: Юрій Можаровський
17:00. "Шахтаря" – "Зоря", "Футбол 2"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Анатолій Абдула
19:30. "Львів" – "Олександрія", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Олександр Дердо
14 квітня (неділя)
14:00. "Десна" – "Карпати", "Футбол 1"
Чернігів, стадіон імені Гагаріна
Головний арбітр: Катерина Монзуль
17:00. "Арсенал-Київ" – "Ворскла", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Лобановського
Головний арбітр: Віктор Копієвський
19:30. "Чорноморець" – "Олімпік", "Футбол 1"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Євген Арановський
Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу України жорстоко покарала футболіста "Динамо" за матч із "Шахтарем".
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