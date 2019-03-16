22-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

Матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги пройдуть c 16 по 18 березня. Центральним протистоянням туру стане поєдинок між луганською "Зорею" та донецьким "Шахтарем".

За традицією матчі чемпіонату України в прямому ефірі покажуть канали 2+2, ZIK, "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.

Чемпіонат України. 22-й тур

16 березня (субота)

14:00. "Чорноморець" - "Олександрія", "Футбол 2"

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Микола Балакін

17:00. "Зоря" - "Шахтар", 2+2

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Віталій Романов

17 березня (неділя)

17:00. "Десна" - "Львів", "Футбол 1"

Чернігів, стадіон ім. Гагаріна

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

17:00. "Карпати" - "Маріуполь", ZIK

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

19:30. "Олімпік" - "Динамо", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" ім. Лобановського

Головний арбітр: Ігор Пасхал

18 березня (понеділок)

17:00. "Арсенал" - "Ворскла", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" ім. Лобановського

Головний арбітр: Максим Козярицький

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" розгромно поступився "Челсі". Головний тренер київської команди Олександр Хацкевич осадив журналістів під час післяматчевої прес-конференції.

Абсолютний чемпіон світу в крузервейте Олександр Усик потайки пробрався на поєдинок, а після поразки відзначився несподіваним вчинком.

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