22-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

Матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги пройдуть c 16 по 18 березня. Центральним протистоянням туру стане поєдинок між луганською "Зорею" та донецьким "Шахтарем".
За традицією матчі чемпіонату України в прямому ефірі покажуть канали 2+2, ZIK, "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.
Чемпіонат України. 22-й тур
16 березня (субота)
14:00. "Чорноморець" - "Олександрія", "Футбол 2"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Микола Балакін
17:00. "Зоря" - "Шахтар", 2+2
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Віталій Романов
День матча! "Шахтер" vs "Заря"!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 16 марта 2019 г.
⚽ #ЗаряШахтер
🏆 Премьер-лига, 22-й тур
⏰ 17:00
📍 "Славутич-Арена"
💻 Матч-центр: https://t.co/CQfSBTncdI
📺 2+2 pic.twitter.com/F4yOcO2Qa2
17 березня (неділя)
17:00. "Десна" - "Львів", "Футбол 1"
Чернігів, стадіон ім. Гагаріна
Головний арбітр: Дмитро Кутаков
17:00. "Карпати" - "Маріуполь", ZIK
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Віктор Копієвський
19:30. "Олімпік" - "Динамо", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" ім. Лобановського
Головний арбітр: Ігор Пасхал
18 березня (понеділок)
17:00. "Арсенал" - "Ворскла", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" ім. Лобановського
Головний арбітр: Максим Козярицький
Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" розгромно поступився "Челсі". Головний тренер київської команди Олександр Хацкевич осадив журналістів під час післяматчевої прес-конференції.
Абсолютний чемпіон світу в крузервейте Олександр Усик потайки пробрався на поєдинок, а після поразки відзначився несподіваним вчинком.
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