21-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

Матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги пройдуть 9 і 10 березня. Центральним протистоянням туру стане поєдинок між "Ворсклою" та "Десною", які зберігають шанси на потрапляння до топ-5 команд УПЛ.
За традицією матчі чемпіонату України в прямому ефірі покажуть канали 2+2, "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.
Чемпіонат України. 12-й тур
9 березня (субота)
14:00. "Маріуполь" - "Чорноморець", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон ім. Бойка
Головний арбітр: Юрій Можаровський
17:00. "Ворскла" - "Десна", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" ім. Бутовського
Головний арбітр: Віталій Романов
⚽️ Дуже. Дуже. Дуже! Потрібна # ПЕРЕМОГА ! ⚽️- ФК Ворскла (@vorsklacomua) 7 березня 2019 р
І всі ее Бажана нам! Дивимось!
PS 💚 І НЕ підведемо! 💚 #FCVP #Poltava #Vorskla # Ворскла # Полтава pic.twitter.com/0dCzQ2iveE
19:30. "Львів" - "Зоря", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Ярослав Козик
10 березня (неділя)
17:00. "Шахтар" - "Карпати", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Денис Шурман
Без Папи Гуйє і Кривцова. Прев'ю недільного матчу # ШахтерКарпати ⬇️ https://t.co/AGbYmJnaqO- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 8 березня 2019 р
17:00. "Динамо" - "Арсенал-Київ", 2+2
Київ, стадіон "Олімпійський"
Головний арбітр: Євген Арановський
19:30. "Олександрія" - "Олімпік", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Сергій Бойко
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" поступилося лондонському "Челсі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
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