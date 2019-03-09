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21-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

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Матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги пройдуть 9 і 10 березня. Центральним протистоянням туру стане поєдинок між "Ворсклою" та "Десною", які зберігають шанси на потрапляння до топ-5 команд УПЛ.

За традицією матчі чемпіонату України в прямому ефірі покажуть канали 2+2, "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.

Чемпіонат України. 12-й тур

9 березня (субота)

14:00. "Маріуполь" - "Чорноморець", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон ім. Бойка
Головний арбітр: Юрій Можаровський

17:00. "Ворскла" - "Десна", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" ім. Бутовського
Головний арбітр: Віталій Романов

19:30. "Львів" - "Зоря", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Ярослав Козик

Новини
Легіонер "Динамо" переходить у нову команду

10 березня (неділя)

17:00. "Шахтар" - "Карпати", "Футбол 1"
Харків, стадіон "Металіст"
Головний арбітр: Денис Шурман

17:00. "Динамо" - "Арсенал-Київ", 2+2
Київ, стадіон "Олімпійський"
Головний арбітр: Євген Арановський

19:30. "Олександрія" - "Олімпік", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Сергій Бойко

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" поступилося лондонському "Челсі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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Arnold Carol
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