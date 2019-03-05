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1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли і де дивитися онлайн матчі 6 березня

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У Лізі чемпіонів в середу, 6 березня, відбудуться чергові матчі 1/8 фіналу турніру.

В одному з них англійський "Манчестер Юнайтед" спробує зробити камбек у битві з ПСЖ, а паралельно в Порту однойменна команда битиметься з італійською "Ромою".

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Обидві зустрічі можна буде побачити у прямому ефірі на українському, російському та білоруському ТБ. До вашої уваги — розклад ігрового дня.

"Рома" – "Порту"

"Рома" – "Порту"

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу
матчі у відповідь

"Парі Сен-Жермен" (Париж, Франція) — "Манчестер Юнайтед" (Англія)
перший матч – 2:0
Париж, стадіон "Парк де Пренс"
Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)
ТВ-трансляція: "Футбол 2" (Україна), "Матч ТВ", "Матч! Футбол 2" (обидва – Росія), "Білорусь 5"

"Порту" (Португалія) — "Рома" (Рим, Італія)
перший матч – 1:2
Порту, стадіон "Драгау"
Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)
ТВ-трансляція: "Футбол 1" (Україна), "Матч! Футбол 1" (Росія), "Білорусь 5. Інтернет"

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос був покараний Європейським футбольним союзом (УЄФА) за підлість у матчі з "Аяксом".

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Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК РомаФК ПортуФК Манчестер ЮнайтедПСЖ
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