1/8 фіналу Кубка України з футболу: де дивитися всі матчі

У Кубку України з футболу в середу, 30 жовтня, будуть зіграні матчі 1/8 фіналу.
Головну увагу, безсумнівно, прикута до битви київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" в Києві на НСК "Олімпійський". Крім того, виділяється протистояння представників нашої країни в Лізі Європи – "Олександрії" і луганської "Зорі".
1 / 8🏆🇺🇦 Вже завтра станут відомімі усі чвертьфіналісті! Слідкуй за усіма матчами найбільш непрогнозованого турніру України! 7️⃣ супер-матчів та топ🔥 "Динамо" - "Шахтар" Футбольний нон-стоп почінається о 14:00. Пиши в коментарях свои прогнози на матчі. # КубокУкраїні
Деякі матчі можна буде побачити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі розклад ігрового дня.
Кубок України. 1/8 фіналу
30 жовтня (середа)
14:00. "Маріуполь" – "Олімпік", "Футбол 2"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Юрій Іванов
14:00. "Минай" – "Львів", YouTube
смт Минай, стадіон "Минай-Арена"
Головний арбітр: Олександр Омельченко
15:00. "Інгулець" – "Дніпро-1", YouTube
смт Петрове, стадіон "Інгулець"
Головний арбітр: Олександр Дердо
15:00. "Миколаїв" – "Десна", YouTube
Миколаїв, Центральний стадіон
Головний арбітр: Олександр Шандор
17:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
18:00. "Альянс" – "Гірник-Спорт", YouTube
Суми, стадіон "Ювілейний"
Головний арбітр: Роман Блавацький
18:00. "Олександрія" – "Зоря", YouTube
Олександрія, стадіон Ніка
Головний арбітр: Ігор Пасхал
19:30. "Динамо" – "Шахтар", 2+2 / YOUTUBE / ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Володимир Копиевский
Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонер київського "Динамо" Жерсон Родрігес розповів, як зчепився на тренуванні з півзахисником збірної України Віталієм Буяльським.
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