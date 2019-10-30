1/8 фіналу Кубка України з футболу: де дивитися всі матчі

У Кубку України з футболу в середу, 30 жовтня, будуть зіграні матчі 1/8 фіналу.

Головну увагу, безсумнівно, прикута до битви київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" в Києві на НСК "Олімпійський". Крім того, виділяється протистояння представників нашої країни в Лізі Європи – "Олександрії" і луганської "Зорі".

Деякі матчі можна буде побачити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі розклад ігрового дня.

Кубок України. 1/8 фіналу

30 жовтня (середа)

14:00. "Маріуполь" – "Олімпік", "Футбол 2"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Юрій Іванов

14:00. "Минай" – "Львів", YouTube

смт Минай, стадіон "Минай-Арена"

Головний арбітр: Олександр Омельченко

15:00. "Інгулець" – "Дніпро-1", YouTube

смт Петрове, стадіон "Інгулець"

Головний арбітр: Олександр Дердо

15:00. "Миколаїв" – "Десна", YouTube

Миколаїв, Центральний стадіон

Головний арбітр: Олександр Шандор

17:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Максим Козиряцький

18:00. "Альянс" – "Гірник-Спорт", YouTube

Суми, стадіон "Ювілейний"

Головний арбітр: Роман Блавацький

18:00. "Олександрія" – "Зоря", YouTube

Олександрія, стадіон Ніка

Головний арбітр: Ігор Пасхал

19:30. "Динамо" – "Шахтар", 2+2 / YOUTUBE / ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Володимир Копиевский

Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонер київського "Динамо" Жерсон Родрігес розповів, як зчепився на тренуванні з півзахисником збірної України Віталієм Буяльським.

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