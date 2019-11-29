16-й тур Прем'єр-ліги: розклад і де дивитися

В українській футбольній Прем'єр-лізі 30 листопада та 1 грудня будуть зіграні матчі 16 туру першого етапу чемпіонату.

Традиційно увага буде прикута до київського "Динамо", яке після фіаско в Мальме в Лізі Європи, зіграє з "Олімпіком".

Побачити зустрічі ігрового дня можна буде в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі календар і розклад трансляцій.

Прем'єр-ліга України. 16 тур

30 листопада (субота)

14:00. "Львів" – "Дніпро-1", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Львів-Арена"

Головний арбітр: Іван Бондар

14:00. "Зоря" – "Карпати", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Ворскла" – "Колос", "Футбол 2"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Костянтин Труханов

1 грудня (неділя)

14:00. "Маріуполь" – "Шахтар", "Футбол 1"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Анатолій Абдула

14:00. "Десна" – "Олександрія", УНІАН

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Євген Арановський

19:30. "Олімпік" – "Динамо", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Віталій Романов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грі київського "Динамо" зі шведським "Мальме" в Лізі Європи знайшли дивина.

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