16-й тур Прем'єр-ліги: розклад і де дивитися

В українській футбольній Прем'єр-лізі 30 листопада та 1 грудня будуть зіграні матчі 16 туру першого етапу чемпіонату.
Традиційно увага буде прикута до київського "Динамо", яке після фіаско в Мальме в Лізі Європи, зіграє з "Олімпіком".
Побачити зустрічі ігрового дня можна буде в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі календар і розклад трансляцій.
Прем'єр-ліга України. 16 тур
30 листопада (субота)
14:00. "Львів" – "Дніпро-1", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Львів-Арена"
Головний арбітр: Іван Бондар
14:00. "Зоря" – "Карпати", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Ярослав Козик
17:00. "Ворскла" – "Колос", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Костянтин Труханов
1 грудня (неділя)
14:00. "Маріуполь" – "Шахтар", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Анатолій Абдула
14:00. "Десна" – "Олександрія", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Євген Арановський
19:30. "Олімпік" – "Динамо", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Віталій Романов
Як повідомляв OBOZREVATEL, в грі київського "Динамо" зі шведським "Мальме" в Лізі Європи знайшли дивина.
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