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30 листопада • оновлено в 11:20
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16-й тур Прем'єр-ліги: розклад і де дивитися

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В українській футбольній Прем'єр-лізі 30 листопада та 1 грудня будуть зіграні матчі 16 туру першого етапу чемпіонату.

Традиційно увага буде прикута до київського "Динамо", яке після фіаско в Мальме в Лізі Європи, зіграє з "Олімпіком".

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Побачити зустрічі ігрового дня можна буде в ефірі телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі календар і розклад трансляцій.

Прем'єр-ліга України. 16 тур

30 листопада (субота)

14:00. "Львів" – "Дніпро-1", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Львів-Арена"
Головний арбітр: Іван Бондар

14:00. "Зоря" – "Карпати", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Ворскла" – "Колос", "Футбол 2"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Костянтин Труханов

1 грудня (неділя)

14:00. "Маріуполь" – "Шахтар", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Анатолій Абдула

14:00. "Десна" – "Олександрія", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Євген Арановський

19:30. "Олімпік" – "Динамо", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Віталій Романов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грі київського "Динамо" зі шведським "Мальме" в Лізі Європи знайшли дивина.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
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