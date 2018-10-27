13-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

Матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги пройдуть 27 і 28 жовтня. Центральним протистоянням туру стане поєдинок у Полтаві, де місцева "Ворскла" прийме "Олімпік".
За традицією матчі чемпіонату України в прямому ефірі покажуть канали УНІАН, "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2.
Вашій увазі повний розклад туру.
Чемпіонат України. 12-й тур
27 жовтня (субота)
14:00. "Десна" - "Маріуполь", "Футбол 2"
Чернігів, стадіон ім. Ю. Гагаріна
Головний арбітр: Олександр Дердо
17:00. "Арсенал-Київ" - "Шахтар", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського
Головний арбітр: Ігор Пасхал
17:00. "Зоря" - "Олександрія", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Юрій Можаровський
28 жовтня (неділя)
14:00. "Чорноморець" - "Карпати", "Футбол 1"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін
17:00. "Динамо" - "Львів", 2+2
Київ, стадіон НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
19:30. "Ворскла" - "Олімпік", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" ім. О. Бутовського
Головний арбітр: Костянтин Труханов
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" обіграв "Десну" у скандальному матчі дев'ятого туру УПЛ.
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