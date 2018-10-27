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13-й тур чемпіонату України з футболу: розклад і де дивитися

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Матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги пройдуть 27 і 28 жовтня. Центральним протистоянням туру стане поєдинок у Полтаві, де місцева "Ворскла" прийме "Олімпік".

За традицією матчі чемпіонату України в прямому ефірі покажуть канали УНІАН, "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2.

Вашій увазі повний розклад туру.

Чемпіонат України. 12-й тур

27 жовтня (субота)

14:00. "Десна" - "Маріуполь", "Футбол 2"
Чернігів, стадіон ім. Ю. Гагаріна
Головний арбітр: Олександр Дердо

17:00. "Арсенал-Київ" - "Шахтар", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського
Головний арбітр: Ігор Пасхал

17:00. "Зоря" - "Олександрія", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Юрій Можаровський

Новини
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28 жовтня (неділя)

14:00. "Чорноморець" - "Карпати", "Футбол 1"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін

17:00. "Динамо" - "Львів", 2+2
Київ, стадіон НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Максим Козиряцький

19:30. "Ворскла" - "Олімпік", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" ім. О. Бутовського
Головний арбітр: Костянтин Труханов

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" обіграв "Десну" у скандальному матчі дев'ятого туру УПЛ.

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
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