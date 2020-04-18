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18 квітня • оновлено в 12:58
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"120-я хвилина, а у нього стоїть": Миколенко зробив визнання про Кріштіану Роналду

1.5т
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Футболіст "Динамо" Віталій Миколенко розповів про зачіски в клубі і збірній, окремо відзначивши зачіску португальця Кріштіану Роналду.

"Коли я підстригся на лисо, почав грати в першій команді. Після цього навіть не думав міняти, мені так зручно. Прокинувся і нічого не потрібно поправляти – вмився і пішов. Це Караваєв 15 хвилин зачіску робить. Взагалі в "Динамо" до виходу на поле довго готуються Фран Соль і Беньямін Вербич. а якщо в збірній – не стежу, хто скільки, але думаю, що найдовше Коноплянка. Не знаю, скільки часу витрачає на зачіску Роналду, але він завжди добре виглядає – 120-я хвилина, а у нього все стоїть", – сказав Миколенко під час прямого ефіру в Instagram УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич висловив свою думку про партнера по команді – захисника Віталія Миколенка, назвавши його "другим Андрієм Шевченком".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Кріштіану Роналду Віталій Миколенко
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