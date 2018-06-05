"Тиск на Путіна": Геращенко висунула вимоги по ЧС-2018

Віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко закликала своїх колег в парламенті всіма силами боротися з президентом РФ Володимиром Путіним напередодні ЧС-2018.

Політик закликала всіх колег об'єднатися заради однієї мети.

"Я прошу всіх нас апелювати до всіх міжнародних структур з двома вимогами: тиск на Путіна, щоб до чемпіонату світу з футболу були звільнені політв'язні і заручники і допущені Міжнародний комітет Червоного хреста і український омбудсмен Людмила Денисова в усі в'язниці, в тому числі і на окупованих територіях на Донбасі і в Криму, і до наших політв'язнів в Росії", - наводить слова Геращенко Українська Правда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві прийняли заходи по обмеженню руху з боку ЛНР в сторону РФ на час проведення ЧС.