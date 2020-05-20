Головна Новини
20 травня • оновлено в 15:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

11 років тому "Шахтар" в неймовірному за напругою матчі завоював історичний Кубок УЄФА

Читати матеріал російською

20 травня 2009 року донецький "Шахтар" мінімально обіграв німецький "Вердер" і завоював останній в історії Кубок УЄФА. З наступного сезону турнір отримав нову назву – Ліга Європи.

На офіційному YouTube-каналі "гірників" з'явилося відео, в якому згадується шлях команди до фіналу. У сезоні 2008/09 "Шахтар" посів третє місце в групі Ліги чемпіонів, продовживши боротьбу в плей-офф Кубка УЄФА. По дорозі до Стамбулу, де пройшов вирішальний поєдинок, український клуб здолав лондонський "Тоттенхем", московський ЦСКА, марсельський "Олімпік" і київське "Динамо".

"Шахтар" святкує перемогу в Кубку УЄФА 2009

"Шахтар" святкує перемогу в Кубку УЄФА 2009

Фінал проходив під диктовку "гірників", яким вдалося відкрити рахунок на 25-й хвилині. Луїс Адріано вибіг на побачення з Тімом Візе і, красиво перекинувши голкіпера, відправив м'яч у сітку. Через десять хвилин "Вердеру" вдалося відігратися після помилки Андрія Пятова, який не зміг впоратися з потужним ударом бразильського захисника суперників Налдо зі штрафного. Основний час матчу так і закінчився внічию – 1:1 – тому гра перейшла в овертайм. Вирішив долю протистояння гол Жадсона в середині першого додаткового тайму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня 2009 року в півфінальному матчі Кубка УЄФА "Шахтар" вирвав перемогу над "Динамо" і вийшов у фінал турніру.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Туреччина Стамбул
Теги
Вердер Бремен ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия М
VS
Байер
Тотал больше 3
1.80 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Боруссия Д
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Фрайбург
VS
Вердер
Победа Фрайбурга с форой (0)
1.72 Сделать ставку
Tricked
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion с форой в -1,5 карты
1.70 Сделать ставку
G2
VS
Heroic
Победа Heroic с форой в +1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Team Spirit
VS
AVEZ
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Secret
VS
Apeks
Победа Team Secret
1.70 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Chaos
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Хайденхайм
VS
Вехен
Обе забьют
1.72 Сделать ставку