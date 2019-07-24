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$1 млн за допис: складено рейтинг спортсменів в Instagram

1.7т Читати матеріал російською

Допис в Instagram форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду коштує 975 тисяч доларів. Так, португальський гравець очолює рейтинг спортсменів, які дають рекламу брендів у соцмережі.

Як повідомляє Hopper, другим у рейтингу йде зірка "ПСЖ" Неймар ($722 тис. за пост), на третьому місці — нападник "Барселони" Ліонель Месії ($648 тис.), на четвертому — ексфутболіст "Манчестер Юнайтед" Девід Бекхем ($357 тис.).

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Instagram Кріштіану Роналду

Новини
У плюсі: "Шахтар" увійшов до топ-10 унікального рейтингу

Крім того, до списку увійшли екснападник "Барселони" Роналдіньо ($256 тис.), хавбек "Реала" Гарет Бейл ($218 тис.), форвард "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович ($200 тис.) і нападник "Барселони" Луїс Суарес ($184 тис.).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ склали список найдорожчих клубів світу.

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Кріштіану Роналду
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Shelby Ashlyn
Shelby Ashlyn
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