1 липня пройде спортивний квіз від Parimatch

1 липня відбудеться спортивний онлайн квіз від Parimatch для представників ЗМІ до дня спортивного журналіста. Інтелектуальна гра пройде в режимі онлайн за допомогою Zoom-трансляції. Початок о 17:00.

Тож не варто сумувати вдома, якщо можна долучитися до квізу та зарядити свій вечір. І, звісно, щоб професійне свято вдалося по-справжньому, також будуть розіграні приємні подарунки.

Тому закликаємо провести вечір середи з користю. Перевірити свої знання футболу, поспілкуватися з колегами, насолодитися грою і виграти призи.