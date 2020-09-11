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Фанати звернулися до команди Мілевського через протести в Білорусі

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Спорт
2,6 т.
Фанати брестського 'Динамо'

Фанати брестського "Динамо", за яке виступає українець Артем Мілевський, висловили невдоволення відсутністю реакції команди на протести проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Скільки коштує совість?" – залишили вони послання гравцям своєї команди у вигляді графіті.

Послання фанатів брестського "Динамо" команді

Нагадаємо, що 9 серпня після закриття виборчих дільниць і "перемоги" Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.

6 вересня в державі пройшли нові мітинги проти президента, який перебував на цій посаді вже п'ять термінів поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, срібна призерка Олімпіади-2012 з художньої гімнастики Наталія Лещик зізналася, що не може забути тортури людей під час протестів у Білорусі.

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Протести у БілорусіДинамо Брест
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