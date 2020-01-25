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25 січня • оновлено в 11:28
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Ексфутболіст збірної України забив переможний гол і був вигнаний з поля

1.7т
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Український нападник "Бурсаспора" Євген Селезньов став центральною фігурою в матчі 19-го туру Першої ліги Туреччини.

Євген Селезньов

Євген Селезньов

DHA

У другому таймі поєдинку проти "Акхісара" Селезньов забив єдиний і переможний гол, ударом головою замкнувши подачу партнера. До кінця поєдинку 34-річний уродженець Макіївки не дограв, отримавши на 88-й хвилині другу жовту картку і покинувши поле.

Для українця цей гол став четвертим поспіль в матчах першості Туреччини і 9-м в 18 матчах поточного сезону.

Євген Селезньов

Євген Селезньов

DHA

5 грудня Селезньов відзначився забитим м'ячем у ворота "Ерзурума". Незважаючи на це, його команда програла з рахунком 2:4.

Євген Селезньов

Євген Селезньов

DHA

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Що творить: Селезньов виконав неймовірний трюк у матчі чемпіонату Туреччини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році Євген потрапив в скандал після підписання контракту з російською "Кубанню". Тоді свій перехід в клуб з країни-агресора Селезньов пояснив необхідністю годувати сім'ю.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Євген Селезньов
Місце
Туреччина
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