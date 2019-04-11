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З'явилися фото сексуальних ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

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Цими вихідними український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) проведе захист титулу в бою з британцем Ентоні Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Справжньою окрасою вечора стануть дівчата, які будуть з'являтися в рингу під час поєдинку. Тіан, Стефані Енн, Сиджу і Рейчел Енн вийдуть з табличками раундів бою Ломаченко - Кролла.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися на карколомних красунь.

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Кролла

xsport

Новини
Ломаченко виграв у Кролли дуель поглядів

Поєдинок Ломаченко - Кролла в Україні в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Інтер". Орієнтовний початок - в суботу, 13 квітня, о 06:00 за київським часом. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на переможця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з ринг-гьорлз, а саме Рейчел Енн, в листопаді минулого року зізналася, що їй дуже подобається Ломаченко. Дівчина зазначила, що всі її сім'я в захваті від нашого чемпіона.

Раніше український чемпіон International WBO в легкій вазі Денис Берiнчик (10-0, 7 КО) зробив прогноз на бій Ломаченко - Кролла.

Відзначимо, що офіційне зважування Ломаченко і Кролли довелося перенести через похорон.

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
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