"Звідки такі ци*цькі": Світоліна розбурхала мережу спокусливим вбранням

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна похвалилася фотографією з Парижа, де з 26 травня по 9 червня відбудеться легендарний Rolland Garros.

На знімку наша співвітчизниця позує на тлі Ейфелевої вежі, заплющивши очі від яскравого французького сонця. Особливий ажіотаж у коментарях під знімком викликало пікантне вбрання спортсменки.

Досить сміливий виріз серйозно розбурхав шанувальників української тенісистки, які здивувалися розміром бюста дівчини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна зробила благородний вчинок, оплативши своїй юній співвітчизниці Дарині Лопатецькій операцію на меніску.

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