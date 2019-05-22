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"Звідки такі ци*цькі": Світоліна розбурхала мережу спокусливим вбранням

10.4тЧитати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна похвалилася фотографією з Парижа, де з 26 травня по 9 червня відбудеться легендарний Rolland Garros.

На знімку наша співвітчизниця позує на тлі Ейфелевої вежі, заплющивши очі від яскравого французького сонця. Особливий ажіотаж у коментарях під знімком викликало пікантне вбрання спортсменки.

Paris 1.0 @hublot

Публікація від Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

Досить сміливий виріз серйозно розбурхав шанувальників української тенісистки, які здивувалися розміром бюста дівчини.

"Звідки такі ци*цькі": Світоліна розбурхала мережу спокусливим вбранням

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна зробила благородний вчинок, оплативши своїй юній співвітчизниці Дарині Лопатецькій операцію на меніску.

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Тема
Roland Garros
Особа
Еліна Світоліна
Місце
ФранціяПариж
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