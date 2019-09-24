Зґвалтування 17-річної волейболістки в Анапі: з'явилися нові подробиці

11 поліцейських були покарані за підсумками розслідування у справі про зґвалтування 17-річної волейболістки в Анапі.

Інцидент трапився наприкінці серпня, коли декілька співробітників внутрішніх справ примусили до сексу юну спортсменку після затримання на одному з міських пляжів. Дівчину звинуватили в непристойній поведінці та погрожували розповісти про все її тренеру, пише ТАСС.

Резонансний випадок послужив приводом для звільнення з МВС двох співробітників, підозрюваних у злочині. Також за негативними мотивами було звільнено ще чотирьох співробітників патрульно-постової служби (ППС).

Пляжний волейбол "Євроспорт"

З посад були звільнені голова анапского ОМВС та його заступник із охорони громадського порядку. Іншого замначальника анапского ОМВС попередили про неповну службову відповідність. Ще двоє співробітників із керівництва управління МВС у Краснодарському краї отримали сувору догану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили ім'я та фото волейболістки, зґвалтованої в Анапі. Також було опубліковано відео злочину й названі імена співробітників поліції, які вчинили насильницькі дії.

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