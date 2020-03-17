Головна Новини
17 березня • оновлено в 06:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Зоряні гонщики проводять карантин з шикарними красунями: в мережу потрапили соковиті фото

2.4т
Читати матеріал російською

Італійські мотогонщики Марко Меландрі і Мікель Фабріціо, відомі за виступами в Світовому супербайці, показали в Instagram фото подруг, з якими вони проводять карантин.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусної інфекції у всьому світі масово переносять і скасовують спортивні заходи, в тому числі авто- і мотогонки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний клуб "Челсі" збирається покарати одного з гравців команди, який порушив карантин.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "мотогонки" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
мотогонки
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Динамо
Победа Динамо с форой в +1,0 мяча
1.68 Сделать ставку
Карпаты
VS
Мариуполь
Ничья
3.35 Сделать ставку
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колос
VS
Десна
Победа Десны
2,02 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена в 2020 году
1.75 Сделать ставку
Курс доллара на 1.07.2020 будет выше 30.5 гривен
2.00 Сделать ставку
Сезон в УПЛ будет приостановлен и доигран позже
1.44 Сделать ставку
Евро-2020 будет перенесен на 2021 год
2.00 Сделать ставку