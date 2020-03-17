Зоряні гонщики проводять карантин з шикарними красунями: в мережу потрапили соковиті фото

Італійські мотогонщики Марко Меландрі і Мікель Фабріціо, відомі за виступами в Світовому супербайці, показали в Instagram фото подруг, з якими вони проводять карантин.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусної інфекції у всьому світі масово переносять і скасовують спортивні заходи, в тому числі авто- і мотогонки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний клуб "Челсі" збирається покарати одного з гравців команди, який порушив карантин.

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