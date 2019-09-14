Футболіст італьняского "Лаци" Чіро Іммобіле відмовився реагувати на сексуальні танці його дружини, Джесіки мелени.

Дівчина опублікувала в Instagram відео, в якому запально крутить стегнами. В цей же час гравець збірної Італії ніяк не реагує на дружину, продовжуючи грати в комп'ютерну гру.

У коментарях до публікації передплатники мелени здивувалися вибору Іммобіле. Один з них назвав футболіста "щасливою людиною" і зазначив красу його дружини. Також користувачі посміялися над прізвищем гравця, яку на російську можна перекласти як "нерухомий".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися пляжними фотографіями красуні.

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Джессіка Мелена Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно лідер збірної Аргентини потрапив в пікантну ситуацію під час свого відпочинку в Африці. Розважаючись зі смартфоном, форвард "Інтера" випадково виклав у мережу фото своєї оголеної дружини, яка готувалася прийняти душ.

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