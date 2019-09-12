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12 вересня • оновлено в 22:34
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Знаменита українська тенісистка показала "гарячий контент" і розбурхала Instagram

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Третя ракетка України Леся Цуренко викликала справжній шквал коментарів у Instagram, виклавши пікантний знімок.

Фотограф спробував зробити портрет українки, але захопив і пікантну частину тіла спортсменки.

"Видно, що Леся вже хоче свого Монфіса", "Гарячий контент пішов", "Хтось почав пошуки чоловіка в інстi", - жартують користувачі під кадром.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Цуренко викликала бурхливе захоплення фанатів своїм фото з іспанської клініки на якому вона була відображена з глибоким декольте.

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Особа
Леся Цуренко
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
очередная шлюха.
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