ЗМІ розкрили правду про екснаречену Кличка: спортивні підсумки 17 липня

Американські ЗМІ з'ясували правду про стосунки екснареченої Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі з донькою, а Олександр Усик спантеличив фанатів відео з Криму.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 17 липня.

Крім того, молдовський "Шериф" вилетів з Ліги чемпіонів, виграючи на три м'ячі до 10-ї хвилини матчу. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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