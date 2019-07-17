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Живе в Україні: ЗМІ розкрили правду про екснаречену Кличка

41.9т Читати матеріал російською

Екснаречена легендарного Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі вже тривалий час не спілкується з донькою Кайєю-Євдокією.

Дитина з моменту розставання боксера й актриси в серпні минулого року проживає в Україні разом із батьком. Водночас якщо раніше Панеттьєрі приділяла увагу донці, то зараз у неї безліч інших проблем, повідомляє People.

"З огляду на те, що її донька живе далеко, а життя Хайден постійно змінюється, у неї виникають інші проблеми", – заявили виданню в оточенні американської актриси.

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Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі

childstarlets.com

Зазначається, що через судовий процес над нинішнім бойфрендом Панеттьєрі Брайаном Хікерсоном, який звинувачується в побитті коханої, у Хайден немає часу на спілкування з донькою. Востаннє актриса бачилася з дитиною в лютому цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція представила нові подробиці побиття Хайден Панеттьєрі її бойфрендом.

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Володимир Кличко Хайден Панеттьєрі
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Diego Lena
Diego Lena
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Кропива Макс
Кропива Макс
Ну Вове с нормальной девушкой скучно. Ему надо что-то чтоб нервишки щекотало незабываемо. Яке шукало, таке й здибало
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Кличко ее не бил - значит не любил
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