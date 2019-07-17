Живе в Україні: ЗМІ розкрили правду про екснаречену Кличка

Екснаречена легендарного Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі вже тривалий час не спілкується з донькою Кайєю-Євдокією.

Дитина з моменту розставання боксера й актриси в серпні минулого року проживає в Україні разом із батьком. Водночас якщо раніше Панеттьєрі приділяла увагу донці, то зараз у неї безліч інших проблем, повідомляє People.

"З огляду на те, що її донька живе далеко, а життя Хайден постійно змінюється, у неї виникають інші проблеми", – заявили виданню в оточенні американської актриси.

Хайден Панеттьєрі childstarlets.com

Зазначається, що через судовий процес над нинішнім бойфрендом Панеттьєрі Брайаном Хікерсоном, який звинувачується в побитті коханої, у Хайден немає часу на спілкування з донькою. Востаннє актриса бачилася з дитиною в лютому цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція представила нові подробиці побиття Хайден Панеттьєрі її бойфрендом.

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