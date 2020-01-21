Американка Джеймі Фронтц, яка звинуватила ексчемпіона світу з боксу в напівважкій вазі Сергія Ковальова в нападі, описала наслідки удару спортсмена.
Після того, як Фронтц відмовила росіянину в інтимній близькості, спортсмен вдарив її в обличчя.
"Коли він це зробив, мій ніс вибухнув. Кров була всюди! На стіні, на килимі", - наводить слова дівчини TMZ Sports.
За словами американки, інцидент стався влітку 2018-го. Тоді у потерпілої діагностували струс мозку, зміщення шийного хребця і перелом носа.
Джеймі Фронтц
TMZ Sports
Сергій Ковальов
TMZ Sports
Джеймі Фронтц
TMZ Sports
Джеймі Фронтц
TMZ Sports
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році жінка подала в суд на росіянина, розраховуючи стягнути з нього вісім мільйонів доларів. Сторони дійшли згоди. Ковальов погодився виплатити Фронтц 650 тисяч доларів. Однак в січні 2020-го американка заявила про те, що отримала лише 250 тисяч доларів.
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