Американка Джеймі Фронтц, яка звинуватила ексчемпіона світу з боксу в напівважкій вазі Сергія Ковальова в нападі, описала наслідки удару спортсмена.

Після того, як Фронтц відмовила росіянину в інтимній близькості, спортсмен вдарив її в обличчя.

"Коли він це зробив, мій ніс вибухнув. Кров була всюди! На стіні, на килимі", - наводить слова дівчини TMZ Sports.

За словами американки, інцидент стався влітку 2018-го. Тоді у потерпілої діагностували струс мозку, зміщення шийного хребця і перелом носа.

Джеймі Фронтц TMZ Sports

Сергій Ковальов TMZ Sports

Джеймі Фронтц TMZ Sports

Джеймі Фронтц TMZ Sports

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році жінка подала в суд на росіянина, розраховуючи стягнути з нього вісім мільйонів доларів. Сторони дійшли згоди. Ковальов погодився виплатити Фронтц 650 тисяч доларів. Однак в січні 2020-го американка заявила про те, що отримала лише 250 тисяч доларів.

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