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21 січня • оновлено в 19:13
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Жертва російського боксера описала криваві подробиці нападу - фотофакт

1.8т
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Американка Джеймі Фронтц, яка звинуватила ексчемпіона світу з боксу в напівважкій вазі Сергія Ковальова в нападі, описала наслідки удару спортсмена.

Після того, як Фронтц відмовила росіянину в інтимній близькості, спортсмен вдарив її в обличчя.

"Коли він це зробив, мій ніс вибухнув. Кров була всюди! На стіні, на килимі", - наводить слова дівчини TMZ Sports.

За словами американки, інцидент стався влітку 2018-го. Тоді у потерпілої діагностували струс мозку, зміщення шийного хребця і перелом носа.

Джеймі Фронтц

Джеймі Фронтц

TMZ Sports

Сергій Ковальов

Сергій Ковальов

TMZ Sports

Джеймі Фронтц

Джеймі Фронтц

TMZ Sports

Джеймі Фронтц

Джеймі Фронтц

TMZ Sports

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році жінка подала в суд на росіянина, розраховуючи стягнути з нього вісім мільйонів доларів. Сторони дійшли згоди. Ковальов погодився виплатити Фронтц 650 тисяч доларів. Однак в січні 2020-го американка заявила про те, що отримала лише 250 тисяч доларів.

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Автор
Максим Богданов
Особа
боксер Сергій Ковальов
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
На Окружной дешевле, да и хлопот меньше!.
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