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Засвітила груди: відома спортивна журналістка роздяглася у мороз на вулицях Києва

3.3тЧитати матеріал російською

Відома спортивна телеведуча Анна Тесленко похвалилася еротичною фотосесією. На своїй сторінці у Facebook дівчина опублікувала знімки, зроблені на вулицях Києва.

Журналістка вирішила взяти участь в екстравагантній зйомці. Незважаючи на мороз, вона не побоялася роздягтися до нижньої білизни в образі снігуроньки. "Фоточки з нашої скандальної фотосесії. Всім, чим збагачувалася за життя, завжди ділюся з друзями, а іноді і не з друзями. Треба радіти, бути і працювати там, де серце б'ється частіше і віра міцнішає. Будьте вільними, ваша Ахава", — звернулася вона до своїх підписників у день свого 35-річчя.

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Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анни Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анни Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анни Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анни Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анни Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анни Тесленко

Зазначимо, Анна Тесленко відома українським вболівальникам роботою у програмі "Інший футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська телеведуча каналів "Футбол 1/2" викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді.

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Особа
Ахава Тесленко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Чёто на Украине началась эпидемия селфимания.
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