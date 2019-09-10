"Закрийся!" ЗМІ вперше розкрили особистість дружини Хабіба

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов ретельно приховує особистість своєї дружини.

Зокрема, в мережі немає жодної фотографії дівчини, а на весіллі її обличчя було закрите непрозорою фатою. Telegram-канал Mash з'ясував, що дружину чемпіона UFC у легкій вазі звуть Патімат, а пара зіграла весілля у 2013 році. Водночас вони знайомі ще зі школи.

Весілля Нурмагомедова Mash

На урочистості були присутні 1200 гостей, проте вони не побачили обличчя нареченої. "Чоловік каже: "Закрийся!" – і вона закривається. Її краса повинна належати тільки чоловіку. Це не сьогоднішнє питання, все було вирішено 400 років тому", – розповів про дагестанські традиції батько чемпіона Абдулманап Нурмагомедов.

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Також відомо, що подружжя вже виховує чотирирічну доньку і сина, якому немає ще й двох. А перед нещодавнім боєм з Пор'є Хабіб дізнався, що втретє стане батьком.

Весілля Нурмагомедова Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є задушливим прийомом у третьому раунді і відстояв пояс чемпіона UFC у легкій вазі.

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