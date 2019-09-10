Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"Закрийся!" ЗМІ вперше розкрили особистість дружини Хабіба

21.5т Читати матеріал російською

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов ретельно приховує особистість своєї дружини.

Зокрема, в мережі немає жодної фотографії дівчини, а на весіллі її обличчя було закрите непрозорою фатою. Telegram-канал Mash з'ясував, що дружину чемпіона UFC у легкій вазі звуть Патімат, а пара зіграла весілля у 2013 році. Водночас вони знайомі ще зі школи.

Весілля Нурмагомедова

Весілля Нурмагомедова

Mash

На урочистості були присутні 1200 гостей, проте вони не побачили обличчя нареченої. "Чоловік каже: "Закрийся!" – і вона закривається. Її краса повинна належати тільки чоловіку. Це не сьогоднішнє питання, все було вирішено 400 років тому", – розповів про дагестанські традиції батько чемпіона Абдулманап Нурмагомедов.

Новини
Хабіб знову вистрибнув з клітки після бою

Також відомо, що подружжя вже виховує чотирирічну доньку і сина, якому немає ще й двох. А перед нещодавнім боєм з Пор'є Хабіб дізнався, що втретє стане батьком.

Весілля Нурмагомедова

Весілля Нурмагомедова

Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є задушливим прийомом у третьому раунді і відстояв пояс чемпіона UFC у легкій вазі.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
42
26
Смішно
3
Цікаво
12
Сумно
16
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Дикари, меймуны.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel