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Задерла ногу: Світоліна опублікувала ефектне фото з тренування

2.8тЧитати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує підготовку до першого в сезоні турніру серії Великого шолома – Відкритого чемпіонату Австралії.

На своїй сторінці в Instagram у Stories наша тенісистка опублікувала фото з тренування на одному з кортів. На знімку Світоліна спілкується зі своїм тренером Енді Беттлзом, високо задерши ногу.

Задерла ногу: Світоліна опублікувала ефектне фото з тренування

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Відкритий чемпіонат Австралії пройде з 14 по 27 січня в Мельбурні. В основній сітці турніру стартують дві українські тенісистки – Еліна Світоліна і Леся Цуренко. Ще дві наші спортсменки – Ангеліна Калініна і Марта Костюк пробилися до другого раунду кваліфікації, а Катерина Завадська поступилася в першому матчі відбору австралійці Олівії Роговській.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Еліна Світоліна не змогла захистити свій титул на супертурнірі в Брісбені. У першому офіційному матчі сезону наша спортсменка програла білорусці Олександрі Сасновіч.

Читайте всі новини по темі "Australian Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Australian Open
Особи
Еліна СвітолінаЛеся Цуренко
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