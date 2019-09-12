"За спідницю дружини": майно Тимощука може перейти його російській коханці

Колишня дружина ексфутболіста збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька опублікувала у Facebook емоційний пост про судові розбірки зі своїм ексчоловіком, нині тренером ФК "Зеніт".

Анатолій Тимощук та Надія Навроцька були в шлюбі 16 років livejournal.com

"У дитинстві такі хлопчики ховаються за спідницю мами, коли стають старшими — за спідницю дружини, а коли вони стають брехливими, то за коротку спідницю повії. Ну, або як в цьому випадку — діловий костюм адвокатки. А коли є гроші, то ще можна сховатися за мантію чергового продажного українського судді... А ще у них є друзі... Коли людина робить відверто погані речі, а ви дозволяєте їй не відповідати на питання чи не ставите їх зовсім, вважаючи за краще теми узагальнені й комфортні, ви погоджуєтеся на те, що це ок, коли також хтось вирішить ґвалтувати ваших дітей, близьких або вас самих..." — написала Навроцька.

Пара розлучилася три роки тому, але досі не може владнати фінансове питання. Зокрема, як повідомляє російське видання "Фонтанка", Надія домоглася від суду Санкт-Петербурга заборони для свого колишнього чоловіка проводити операції з об'єктами нерухомості в елітному житловому комплексі та блокування грошових коштів, які зберігаються на рахунках Тимощука.

Надія також претендує на розділ спільно нажитого з футболістом майна. Йдеться про п'ять квартир, придбаних Анатолієм у лютому-липні 2016 року, і банківські заощадження.

За інформацією ЗМІ, основні тривоги позивачки пов'язані з побоюванням, що Тимощук може передати своє майно третій особі або вивести гроші з рахунків. Коханкою Тимощука нібито є 41-річна петербурженка Анастасія Клімова, яка регулярно з'являється з футболістом на вечірках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Навроцька заявляла, що, завдяки співпраці з російськими спецслужбами, Тимощук зумів вивести в РФ всі свої кошти, зароблені за час кар'єри.

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