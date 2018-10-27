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З гравцями "Шахтаря" відбувся ''цікавий інцидент'' у Києві

6.3тЧитати матеріал російською

Курйозний епізод трапився з гравцями "Шахтаря" в столиці України під час прогулянки перед матчем 13-го туру української Прем'єр-ліги проти "Арсеналу-Київ". Вболівальник попросив футболістів підштовхнути автомобіль, і "гірники" йому не відмовили.

Відео епізоду потрапило в мережу.

"Гравці Шахтаря не кидають в біді своїх уболівальників. На прогулянці "Шахтаря "в Києві стався цікавий епізод: гравців попросили допомогти підштовхнути машину і вони погодилися", - підписав ролик користувач з ніком tarasstepanenko_fan.

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З гравцями "Шахтаря" відбувся ''цікавий інцидент'' у Києві

ФК Шахтар

Нагадаємо, що "Шахтар" одноосібно очолює турнірну таблицю української Прем'єр-ліги, випереджаючи "Динамо" на два очки.

З гравцями "Шахтаря" відбувся ''цікавий інцидент'' у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" розгромно поступився "Манчестер Сіті" в третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів.

Об'єкт
ФК Шахтар
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