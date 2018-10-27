З гравцями "Шахтаря" відбувся ''цікавий інцидент'' у Києві

Курйозний епізод трапився з гравцями "Шахтаря" в столиці України під час прогулянки перед матчем 13-го туру української Прем'єр-ліги проти "Арсеналу-Київ". Вболівальник попросив футболістів підштовхнути автомобіль, і "гірники" йому не відмовили.

Відео епізоду потрапило в мережу.

"Гравці Шахтаря не кидають в біді своїх уболівальників. На прогулянці "Шахтаря "в Києві стався цікавий епізод: гравців попросили допомогти підштовхнути машину і вони погодилися", - підписав ролик користувач з ніком tarasstepanenko_fan.

ФК Шахтар

Нагадаємо, що "Шахтар" одноосібно очолює турнірну таблицю української Прем'єр-ліги, випереджаючи "Динамо" на два очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" розгромно поступився "Манчестер Сіті" в третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів.