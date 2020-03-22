Знаменита російська плавчиха Юлія Єфімова похвалилася в Instagram своєю відвертою фотографією, зробленою на Гаваях.

У кадрі 27-річна спортсменка зображена топлес. Її оголені груди прикривають лише леї - традиційні гавайські квіткові намиста.

"Дух Алоха", - підписала фото дівчина по-англійськи.

Крім того, в сторіз Юлія опублікувала гаряче відео з одного зі своїх тренувань.

Відзначимо, що Єфімова, яка є дворазовою срібною призеркою Олімпійських ігор, регулярно радує своїх фоловерiв публікаціями в бікіні. Пропонуємо помилуватися іншими гарячими знімками російської плавчині.

Юлія Єфімова @ pryanya93

Юлія Єфімова @ pryanya93

Юлія Єфімова @ pryanya93

Юлія Єфімова @ pryanya93

Юлія Єфімова @ pryanya93

Юлія Єфімова @ pryanya93

Юлія Єфімова @ pryanya93

Раніше Єфімова разом з подругою прогулялася по каліфорнійському березі, де сфотографувалися без верхньої частини купальника. Груди вони прикрили ананасами.

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