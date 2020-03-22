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22 березня • оновлено в 17:43
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/ роздягальня

Юлія Єфімова показала себе топлес

8.9т
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Знаменита російська плавчиха Юлія Єфімова похвалилася в Instagram своєю відвертою фотографією, зробленою на Гаваях.

У кадрі 27-річна спортсменка зображена топлес. Її оголені груди прикривають лише леї - традиційні гавайські квіткові намиста.

"Дух Алоха", - підписала фото дівчина по-англійськи.

The spirit of Aloha 🌺🌺🌺

Публікація від Yuliya Efimova (@ pryanya93)

Крім того, в сторіз Юлія опублікувала гаряче відео з одного зі своїх тренувань.

Відзначимо, що Єфімова, яка є дворазовою срібною призеркою Олімпійських ігор, регулярно радує своїх фоловерiв публікаціями в бікіні. Пропонуємо помилуватися іншими гарячими знімками російської плавчині.

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Юлія Єфімова

Юлія Єфімова

@ pryanya93

Раніше Єфімова разом з подругою прогулялася по каліфорнійському березі, де сфотографувалися без верхньої частини купальника. Груди вони прикрили ананасами.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Юлія Єфімова
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Коментарі
12
4
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Цікаво
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Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Она не глупая в скрепном Крыму топлес...
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0
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Санин Влад
Санин Влад
Она не знаменитая спортсменка а знаменитая шмара если такие фото выкладывает значит спит с богатыми кавказцами)))))))
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1
1
Julius Evola
Julius Evola
Санин Влад, как твои дети?)
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0
0
Julius Evola
Julius Evola
Русская красавица, которой гордится обозреватель))
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Спорт роздягальня
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