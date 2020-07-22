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Ястремська розповіла, як фанати надсилають їй голі фото

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Роздягальня
1,6 т.
Ястремська розповіла, як фанати надсилають їй голі фото

Ястремська розповіла, як фанати надсилають їй голі фото. Instagram Даяни Ястремський

Українська тенісистка Даяна Ястремська заявила, що їй часто відправляють голі фотографії в особистих повідомленнях в Instagram.

"Так, висилають дуже непристойні фотографії, дуже непристойні повідомлення. Гаразд, якби там були якісь стосунки... Ну як можна незнайомій людині надсилати якісь непристойні фото? Коли я бачу їх, то швидко відвертаюсь і намагаюся наосліп натиснути на кнопку "заблокувати"", – розповіла Ястремська в інтерв'ю на YouTube-каналі "Отдушивдушу".

Даяна є другою ракеткою України й займає 25-те місце в рейтингу WTA. Нещодавно вона спробувала себе в новому амплуа, записавши пісню під назвою "Тисячі мене".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ястремська знялася топлес, але була змушена видалити фотографії через критику в коментарях. Пізніше вона виправдалася за знімки, які назвали расистськими.

Даяна Ястремська
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