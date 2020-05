Один із тренерів бійчині UFC з Бразилії Клаудії Гадельї залив їй воду в труси між раундами. Відео цього моменту з'явилося на каналі "UFC Talks" у Twitter.

"Що тут відбувається?" – підписаний ролик у соціальній мережі.

Гаделья відреагувала на відео, заявивши, що це приносить їй неймовірну насолоду.

"Який це кайф, ви навіть уявити собі не можете", – прокоментувала момент зі своєю участю бійчиня.

Feels soo damn good you have no idea lmao 🤣 https://t.co/p0Uw8R5kDd