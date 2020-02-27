Як виглядає дівчина найкращого молодого футболіста світу: опубліковані фото юної красуні

Маргаріда Корсейро є дівчиною нападника "Атлетіко" Жоау Фелікса, який у 2019 році отримав приз найкращому молодому гравцю світу.

Дівчина, яка народилася та живе в Португалії, ще вчиться в школі, але регулярно пропускає заняття, щоб приїхати до свого коханого в Мадрид. Корсейро та її зоряний хлопець вже встигли зіткнутися з проблемою стосунків на відстані, але любов перемогла.

Жоау Фелікс і Маргаріда Корсейро

Незважаючи на юний вік, дівчина вже встигла засвітитися в телевізорі, взявши участь у танцювальному шоу та знявшись у португальському серіалі під назвою Prisionera. Крім того, в Instagram на неї підписано 465 тисяч осіб.

Маргаріда Корсейро @magui_corceiro

Маргаріда Корсейро @magui_corceiro

Маргаріда Корсейро @magui_corceiro

Маргаріда Корсейро @magui_corceiro

Маргаріда Корсейро @magui_corceiro

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані фотографії дівчини форварда "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро, на яку він проміняв дочку легендарного Дієго Марадони.

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