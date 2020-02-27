Головна Новини
27 лютого • оновлено в 04:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Як виглядає дівчина найкращого молодого футболіста світу: опубліковані фото юної красуні

998
Читати матеріал російською

Маргаріда Корсейро є дівчиною нападника "Атлетіко" Жоау Фелікса, який у 2019 році отримав приз найкращому молодому гравцю світу.

Дівчина, яка народилася та живе в Португалії, ще вчиться в школі, але регулярно пропускає заняття, щоб приїхати до свого коханого в Мадрид. Корсейро та її зоряний хлопець вже встигли зіткнутися з проблемою стосунків на відстані, але любов перемогла.

Жоау Фелікс і Маргаріда Корсейро

Жоау Фелікс і Маргаріда Корсейро

Незважаючи на юний вік, дівчина вже встигла засвітитися в телевізорі, взявши участь у танцювальному шоу та знявшись у португальському серіалі під назвою Prisionera. Крім того, в Instagram на неї підписано 465 тисяч осіб.

Маргаріда Корсейро

Маргаріда Корсейро

@magui_corceiro

Маргаріда Корсейро

Маргаріда Корсейро

@magui_corceiro

Маргаріда Корсейро

Маргаріда Корсейро

@magui_corceiro

Маргаріда Корсейро

Маргаріда Корсейро

@magui_corceiro

Маргаріда Корсейро

Маргаріда Корсейро

@magui_corceiro

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані фотографії дівчини форварда "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро, на яку він проміняв дочку легендарного Дієго Марадони.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Місце
Португалія
Теги
модель Атлетіко Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Тьяго Уайлд
VS
Хуан Лондеро
Победа Хуана Лондеро с форой в -3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Хуан Пабло Варильяс
VS
Альберт Рамос
Победа Альберта Рамоса с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Зальцбург
VS
Айнтрахт
Гости не проиграют
2.11 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Спортинг
Тотал меньше 2,5 гола
1.88 Сделать ставку
Мальме
VS
Вольфсбург
Победа хозяев
3.30 Сделать ставку
ЛАСК
VS
АЗ Алкмар
Победа хозяев
1.88 Сделать ставку
Интер
VS
Лудогорец
Обе забьют
2.28 Сделать ставку
Рафаэль Надаль
VS
Миомич Кечманович
Победа Миомира Кечмановича с форой в +6,0 гейма
1.77 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Педро Мартинес
Победа Стэна Вавринки с форой в -4,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Адриан Маннарино
VS
Григор Димитров
Победа Григора Димитрова с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку