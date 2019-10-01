Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 21:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"Я жива жінка": Канделакі вперше прокоментувала секс з Мілевським

3.1т Читати матеріал російською

Генеральний продюсер "Матч ТВ" Тіна Канделакі вперше прокоментувала слова Артема Мілевського про те, що у них був секс.

"Я жива жінка": Канделакі вперше прокоментувала секс з Мілевським

"У мене було багато захоплень в Грузії і в Росії теж. І не забувайте, що я взагалі-то вдруге заміжня. І з тих 10 років, що ми з Василем [Бровко] разом, ми офіційно одружені три роки. У нас різні періоди були: ми сходилися, розходилися. Я жива жінка. Не бачу жодної проблеми в тому, що у мене були різні відносини протягом 43 років", - заявила Канделакі у програмі" Дай Дудя "на радіо" Ехо Москви ".

Тіна Гівіевна лише зазначила один нюанс.

"Єдине, в чому бачу проблему, що завжди викликає в мені посмішку, - що, виявляється, є ще чоловіки, для яких найяскравіший спогад в житті - це зустріч зі мною, і вони хочуть про це розповідати. Ну на здоров'я", - підсумувала грузинська росіянка.

Новини
Секс з Мілевським: Канделакі заявила, що "не готова імітувати" і викликала переполох в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL екс-футболіст збірної України Артем Мілевський зізнався, яку максимальну суму заплатив за секс.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особи
Артем Мілевський Тіна Канделакі
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Обычная млядь... Улыбнула.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да хвойда она там пробы негде ставить))))даже в машине попала в аварию за бугром когда кое что дела водителю в процессе езды)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel