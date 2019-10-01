"Я жива жінка": Канделакі вперше прокоментувала секс з Мілевським

Генеральний продюсер "Матч ТВ" Тіна Канделакі вперше прокоментувала слова Артема Мілевського про те, що у них був секс.

"У мене було багато захоплень в Грузії і в Росії теж. І не забувайте, що я взагалі-то вдруге заміжня. І з тих 10 років, що ми з Василем [Бровко] разом, ми офіційно одружені три роки. У нас різні періоди були: ми сходилися, розходилися. Я жива жінка. Не бачу жодної проблеми в тому, що у мене були різні відносини протягом 43 років", - заявила Канделакі у програмі" Дай Дудя "на радіо" Ехо Москви ".

Тіна Гівіевна лише зазначила один нюанс.

"Єдине, в чому бачу проблему, що завжди викликає в мені посмішку, - що, виявляється, є ще чоловіки, для яких найяскравіший спогад в житті - це зустріч зі мною, і вони хочуть про це розповідати. Ну на здоров'я", - підсумувала грузинська росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL екс-футболіст збірної України Артем Мілевський зізнався, яку максимальну суму заплатив за секс.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!