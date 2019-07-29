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"Вони якось там": "слуга народу" Беленюк публічно осоромився

7.6т Читати матеріал російською

Чемпіон світу з боротьби, депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк потрапив у незручну ситуацію, розповідаючи про зарплату народного обранця.

За словами спортсмена, він отримуватиме приблизно 30 тисяч гривень, які Беленюк назвав прожитковим мінімумом.

"Я вже перебуваю в комітеті з питань соцполітики, де буду займатися питаннями спорту та молоді. Мені називали різні суми... Вона там якось відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті, здається, буде десь у межах 30 тисяч гривень", – заявив Жан в інтерв'ю LB.ua.

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Нагадаємо, що з 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб виріс на 86 гривень і становить 2007 гривень, мінімальна зарплата, до якої прив'язана зарплатня депутатів Ради – 4173 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк розповів про те, чому вирішив піти в політику.

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Особа
Жан Беленюк
Тег
Партія "Слуга народу"
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Как они там на Украине выживают!? В России минималка в 3 раза больше. Надо очередной майдан устроить, а то вымрут украинцы полностью:1991г. -52 млн.чел.2019г.-25 млн. 2030г.-(8-10млн.?)
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Ama Deus
Ama Deus
Федяков Алексей, сдается мне, что сначала - вы... Ибо Голикова (помнишь такую, в правительстве?) с высоких трибун уже не раз заявляет, что роисяне вымирают со страшной силой. Думаешь, брешет?... Ну, не знаю...
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Ama Deus
Ama Deus
Федяков Алексей, так в Роисе и цены в разы больше, потому что все импортное.)) Потому что, как заметил Коля Фоменко, даже трусы нормально сшить не можете))) А без западных денег и технологий - даже дырку в земле пробурить, чтобы свои же нефть-газ качать! А-ха-ха-ха!!!.. Супер-держава, епт!!!!..
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