"Вони якось там": "слуга народу" Беленюк публічно осоромився

Чемпіон світу з боротьби, депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк потрапив у незручну ситуацію, розповідаючи про зарплату народного обранця.

За словами спортсмена, він отримуватиме приблизно 30 тисяч гривень, які Беленюк назвав прожитковим мінімумом.

"Я вже перебуваю в комітеті з питань соцполітики, де буду займатися питаннями спорту та молоді. Мені називали різні суми... Вона там якось відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті, здається, буде десь у межах 30 тисяч гривень", – заявив Жан в інтерв'ю LB.ua.

Нагадаємо, що з 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб виріс на 86 гривень і становить 2007 гривень, мінімальна зарплата, до якої прив'язана зарплатня депутатів Ради – 4173 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк розповів про те, чому вирішив піти в політику.

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