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"Вони будують": легендарний росіянин Кафельников підтримав Україну

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Легендарний тенісист Євген Кафельников виступив проти цькування України в російському суспільстві і ЗМІ.

Колишня перша ракетка планети зазначив, що наша країна йде своїм шляхом.

"Я свою позицію по Україні багато разів висловлював. Коли вся ця історія почалася. Але потім вирішив – що взагалі не потрібно нічого писати на цю тему. Це їх особиста справа, вони будують свою країну так, як вважають за потрібне. Можете почитати мій Facebook – і подивитися, як реагують на це українці", – цитує Кафельникова "Советский спорт".

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''До*бався до України'': Кафельников змішав із брудом постпреда Росії

Євген Кафельников

Євген Кафельников

sports.ru

Відзначимо, що Кафельников відомий тим, що виступив проти анексії Криму та військової агресії Росії на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Кафельников підтримав багатотисячний мітинг в Москві, який відбувся 27 липня. При цьому він їдко пройшовся по режиму президента Росії Володимира Путіна.

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Особа
Євген Кафельніков
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Питон Каа
Питон Каа
Пусть строят что хотят, но не за наш счет, агрессор освобождает их от позорного транзита агрессорского газа, хватит украинцам унижаться перед агрессором.
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CARGO 100
CARGO 100
"Это их личное дело, они строят свою страну так, как считают нужным." А кто против?
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