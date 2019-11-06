Вирішила помиритися: ЗМІ розкрили нові подробиці стосунків Кличка та Панеттьєрі

Легендарний ексчемпіон світу Володимир Кличко розчарований поведінкою своєї колишньої нареченої Гайден Панеттьєрі.

30-річна акторка вирішила помиритися з нинішнім бойфрендом Браяном Гіккерсоном, попри те, що той кілька разів побив подругу. За даними In Touch, Кличко-молодший намагався з максимальним розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко

Крім того, повідомляється, що рішення Гайден може вплинути на домовленості акторки та Володимира про спільне виховання їхньої доньки. Водночас Кличко та Панеттьєрі планують відвідувати одне одного, проте без присутності Гіккерсона, який дуже не подобається ексбоксеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко мав намір негайно вилетіти до США після того, як йому стало відомо про побиття Панеттьєрі. Ексчемпіон буквально розлютився, дізнавшись про це.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!