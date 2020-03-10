Непереможний український боксер Олександр Усик впевнений, що найголовніше під час церковного посту це не злитися на своїх близьких і знайомих.

"Найголовніше в пост це не те, що ви не їсте м'ясо або рибу, або те, що ви займаєтеся самобичуванням. Найголовніше в пост - це стати добрішими до ближнього. Пом'якшити своє серце. Вигнати з серця злобу. Краще з'їжте шматок м'яса, але не їжте шматок руки свого ближнього, або чоловіка, або дружини, дівчини, просто знайомого. Просто відпустіть цю злість на навколишній світ, на вчительку, на сусіда", - звернувся кримчанин в Instagram до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні 8 березня Усика намагалися розвести під час прямої трансляції в Instagram.

Раніше Усика який їхав на своїй машині по Києву, зупинила патрульна поліція. Копи перевірили документи, а також попросили боксера виконати незвичайне прохання.

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