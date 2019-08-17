Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Відому спортсменку зняли на тренуванні повністю голою

6.3т Читати матеріал російською

Відома британська важкоатлетка Сара Девіс взяла участь у відвертій фтосессіі. Спортсменка, яка виступає в категорії 69 кг, сфотографувалася повністю голою.

У кадрі роздягнена 26-річна Девіс, регулярно входить в десятку кращих на чемпіонатах Європи 2014-2019 років, позує фотографу, тримаючи на плечах важку штангу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю красуні.

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Сара Девіс

Сара Девіс

Instagram

Новини
Популярна фітнес-модель знялася повністю голою і закликала всіх роздягатися

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно семиразова абсолютна чемпіона світу з бодібілдингу Наталія Бистрова взяла участь у відвертій фотосесії.

Триразова переможниця фітнес-конкурсу "Міс Всесвіт" виклала оголені знімки у себе в Instagram, викликавши справжній фурор серед шанувальників.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "важка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
важка атлетика
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
6
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
П А
П А
"женское изящество и стройность"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мужик в купальнике)))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...