Відому спортсменку зняли на тренуванні повністю голою

Відома британська важкоатлетка Сара Девіс взяла участь у відвертій фтосессіі. Спортсменка, яка виступає в категорії 69 кг, сфотографувалася повністю голою.

У кадрі роздягнена 26-річна Девіс, регулярно входить в десятку кращих на чемпіонатах Європи 2014-2019 років, позує фотографу, тримаючи на плечах важку штангу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю красуні.

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Сара Девіс Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно семиразова абсолютна чемпіона світу з бодібілдингу Наталія Бистрова взяла участь у відвертій фотосесії.

Триразова переможниця фітнес-конкурсу "Міс Всесвіт" виклала оголені знімки у себе в Instagram, викликавши справжній фурор серед шанувальників.

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