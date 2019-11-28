Відомий футболіст мастурбував у фургоні перед 16-річною дівчинкою

Колишній нападник "Челсі", "Саутгемптона" та інших команд Прем'єр-ліги Ніл Шіпперлі постав перед судом за звинуваченням в умисному оголенні геніталій.

17 вересня 2019 року 44-річний Шіпперлі їхав на білому фургоні по західному Лондону. Близько 17:15 він порівнявся з двома жінками, матір'ю і 16-річною дочкою, і рухався з ними в одному темпі. Шіпперлі зупинився біля велосипедного магазину й опустив скло.

Ніл Шіпперлі Daily Mirror

Більш доросла потерпіла спочатку подумала, що водій пропускає їх на іншу сторону дороги. Але потім вона повернула голову, щоб сказати йому спасибі, і побачила, що Ніл тримає рукою пеніс і дивиться прямо на неї. Фургон і пішоходи повільно просунулися вниз по вулиці, на світлофорі Шіпперлі знову опустив скло і цього разу приступив до мастурбації.

Жінки спробували роздивитися номер автомобіля збоченця, і в цей момент Ніл дав по газах і поїхав у сторону залізничного вокзалу. Але колишній футболіст лише завернув за ріг, після чого мати неповнолітньої потерпілої побачила, що Шіпперлі знову задовольняє себе. Дами прийшли до поліцейської дільниці і написали заяву на Ніла, повідомляє Євроспорт із посиланням на Daily Mirror.

Прокурор Таранджіт Рай на судовому слуханні повідомив із посиланням на зізнання Шіпперлі, що підсудний сам з'явився в поліцію через кілька годин після інциденту, приніс вибачення обом постраждалим і заявив про проблеми сексуального характеру. Також Ніл додав, що не знав, що одна з леді була неповнолітньою.

На суді колишній футболіст зізнався, що планує працювати з командою U-15, але тепер, імовірно, отримає заборону на тренування дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній захисник дортмундської "Боруссії", "Реала", "Шальке" та збірної Німеччини підозрюється в розповсюдженні дитячої порнографії.

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