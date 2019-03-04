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Відома українка роздяглася для знаменитого спортивного журналу

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Українська топ-модель Олена Космiна з'явилася на сторінках найвідомішого спортивного видання з дівчатами в купальниках.

Олена Космiна

Олена Космiна

Sports Illustrated

"Зніматися для Sports Illustrated завжди було моєю мрією. Але мені здавалося, що потрапити на сторінки глянцю поруч із такими зірками подіумів нереально. Як же я була здивована, коли мій агент запропонував відправити фото в редакцію журналу. Не довго думаючи, ми вислали кращі знімки", - згадує Олена.

Олена Космiна

Олена Космiна

Sports Illustrated

Олена Космiна

Олена Космiна

Sports Illustrated

Як виявилося, редакція журналу розглядає фотосесії дівчат з усього світу. Жодних додаткових грошей і зв'язків не треба. Також конкретних параметрів у видання немає, головне - загальний образ: краса форм, блиск в очах і спортивна статура - те, що потрібно для зйомок у бікіні", - додає українка.

Олена Космiна

Олена Космiна

Sports Illustrated

Через декiлька тижнів з Оленою зв'язалися з легендарного журналу і запропонували взяти участь у фотосесії на Гаваях. Після підписання контракту, модель посилила свої тренування в спортзалі, але необхідні обмеження коштували того.

"Зйомки тривали кілька днів, я працювала з фотографом із Парижа. Невимовна краса природи допомогла створити відмінні кадри", - ділиться враженнями Олена.

Олена Космiна

Олена Космiна

Sports Illustrated

Олена Космiна

Олена Космiна

Sports Illustrated

Так як потрапити спортсменці або моделі на сторінки Sports Illustrated?

"По-справжньому захотіти і не боятися. Знайти гарного агента і відправити свою кращу фотосесію. Бажання - наш головний мотиватор, все геніальне - просто. Працюйте, знаючи умови ринку і розширюючи свої кордони. Все вийде", - посміхаючись, додає Олена Космiна.

Олена Космiна

Олена Космiна

Facebook

Олена Космiна

Олена Космiна

Facebook

Олена Космiна

Олена Космiна

Facebook

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому минулого року американська професійна тенісистка Слоан Стівенс, знялася оголеною для додатка Swimsuit до найпопулярнішого видання Sports Illustrated. Раніше в такій же відвертій фотосесії знялася Ежені Бушар.

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Groza Did
Groza Did
Молодец. Красиво. Только в глазах таится страх и неуверенность. Трудно от него избавиться. Он впитывается с детства.
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