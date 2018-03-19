Відома спортсменка знялася повністю оголеною

Відома польська культуристка Малгожата Мацкевич викликала фурор серед своїх численних передплатників неймовірною еротикою.

Численна призерка чемпіонатів з бодібілдингу та фітнесу знялася повністю оголеною, чим викликала захват у шанувальників.

Дівчина виклала знімки у себе в Instagram, викликавши справжню бурю емоцій в коментарях. Користувачі під знімками не стримують емоції, розхвалюючи фотографа і модель.

Новини Знаменита Ring Girl знялася повністю оголеною

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Малгожата Мацкевич Instagram

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що фінська культуристка зачарувала інтернет повністю оголеними знімками.