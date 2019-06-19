Відома персона: Зінченко вперше показав свою нову дівчину

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко підтвердив, що зустрічається з дівчиною, яку він поцілував у прямому ефірі після матчу з Сербією.

У себе в Instagram захисник збірної України опублікував спільне фото з подругою.

Нову пасію спортсмена звуть Влада "Седан" Щеглова. Вона працює коментатором на телеканалах "Футбол 1/2". 23-річна красуня стала відомою завдяки Євро-2016, коли її в національному українському вбранні, схопила камера на трибунах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді.

Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

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